ROMA – “Sono necessarie facce nuove nel partito”. A dirlo è Pier Silvio Berlusconi durante la cena di Natale negli studi Mediaset. L’amministratore delegato, secondo genito del Cavaliere, ha rinnovato la stima per Antonio Tajani e per Forza Italia. Dichiarazioni che hanno messo in fibrillazione le ali interne degli azzurri che sperano in un ritorno della famiglia Berlusconi nel partito fondato nel 1994. Speranze che lo stesso Pier Silvio ha messo per ora a tacere. “Oggi la scienza porta la vita ad allungarsi, c’è tempo”, ha detto alla festa aziendale. Prospettive che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha accolto.

Quelle di Pier Silvio sono “sollecitazioni positive”, ha detto il vicepremier. E sulla necessità di rinnovamento il leader di Forza Italia ha concordato sulla necessità di fare spazio a nuove facce. “Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro. Siamo un partito con le porte aperte”, ha affermato. Tra chi ha letto una sintonia tra Tajani e il figlio del Cavaliere, c’è anche chi ha interpretato il botta e risposta come una lotta di potere per contendersi la leadership del partito. Insinuazioni che però dall’interno Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Fi, ha messo subito a tacere. “Basta strumentalizzare le parole di Pier Silvio, che fa riflessioni serie e condivisibili”, ha detto ad Adnkronos.