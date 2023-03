Gli attivisti di Friday’s for future tornano in piazza. Le manifestazioni contro il riscaldamento globale non si stanno svolgendo solo in Italia, ma in tutto il mondo. Le città italiane che hanno aderito allo sciopero sono sessanta. Da quando l’attivista svedese Greta Thunberg ha lanciato questa tendenza – quasi cinque anni fa – lo sciopero per il clima ha riscosso sempre molto successo, in particolare tra i giovani.