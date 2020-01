per Nicolò il massimo in carriera in Usa

Italiani decisivi per Thunder e Pelicans per Nicolò il massimo in carriera in Usa

Notte memorabile per gli italiani Danilo Gallinari e Nicolò Melli in Nba: nelle partite giocate questa notte hanno segnato cinquanta punti in due e portato i loro team alla vittoria.

Giocatore di punta dell’Oklahoma City Thunders, il “Gallo” è risultato il miglior marcatore della gara contro i Minnesota Timberwolves, portando a casa trenta dei 117 punti che hanno consegnato la vittoria alla sua squadra, con gli avversari che si sono fermati a quota 104. Per i Thunders si tratta del dodicesimo successo nelle ultime quindici partite, nonché il sesto nelle ultime sette trasferte.

Il trentunenne ha rubato la scena nei 33 minuti sul parquet: ottime le percentuali dell’azzurro, sia dal campo (8 su 12 con tre triple a segno) che dalla lunetta (11 su 12). Per Gallinari si tratta della prima volta a quota 30 punti dallo scorso 8 marzo, quando indossava ancora la casacca dei Los Angeles Clippers e affrontava proprio la sua attuale squadra.

Brilla anche Melli, che ha contribuito alla vittoria dei New Orleans Pelicans sui Detroit Pistons per 117 a 110. Inserito nuovamente nel quintetto titolare, nei 37 minuti giocati ha messo a segno sette tiri dal campo su undici tentativi, senza sbagliare nessuno dei quattro tiri dalla lunetta. E soprattutto ha raggiunto 20 punti totali, il suo nuovo massimo in carriera che corona la sua miglior prestazione da quando è sbarcato in America nel giugno del 2019. A fine partita nessuno dei Pelicans ha fatto meglio del ventottenne originario di Reggio Emilia.

Negli incontri dell’ultimo turno Nba, oltre alle vittorie dei Thunders e dei Pelicans, si registra il trionfo dei Los Angeles Lakers sui Cleveland Cavaliers per 128 a 99. Vittoria anche per i Boston Celtics che battono per 113 a 102 i Chicago Bulls. Nelle altre sfide, gli Orlando Magic battono i Sacramento Kings, mentre i Portland Trail Blazers vincono contro i Charlotte Hornets.