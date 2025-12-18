NEWS ANSA

Esteri

Italia, Germania e Regno Unito
nel Board of peace per Gaza
Pronti anche Egitto e Qatar

L'anticipazione del "Times of Israel"

gli Usa sperano in ampia partecipazione

di Pietro Bazzicalupi18 Dicembre 2025
Gaza

Palestinese cammina tra le macerie dell'antico cimitero di Gaza City | Foto Ansa

GAZA CITY – Italia, Germania, Regno Unito, Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti avrebbero espresso agli Stati Uniti il loro “impegno affinché i loro leader si uniscano al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel Board of peace, che supervisionerà la gestione postbellica di Gaza”. Lo riporta il Times of Israel citando quattro funzionari a conoscenza del dossier.  

Gli impegni di sei Paesi, scrive il media israeliano, offrono un fondamentale sostegno internazionale agli sforzi dell’amministrazione Trump per far progredire il suo piano di pace per Gaza oltre la fase iniziale del cessate il fuoco. Tuttavia, la disponibilità a far parte del Consiglio per la Pace non significa che sia garantito un ulteriore sostegno da parte di ciascun paese, come riporta l’emittente israeliana dopo aver parlato con un funzionario statunitense, un funzionario israeliano e due diplomatici arabi a condizione di mantenere l’anonimato.

Gli Stati Uniti sperano comunque in un’ampia e autorevole partecipazione al Board of Peace e che i paesi siano disposti a contribuire con fondi, truppe o altre forme di sostegno.

