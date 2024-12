Genova, i metalmeccanici incrociano le braccia contro Federmeccanica

GENOVA – Salario, diritti, dignità, rinnovo dei contratti. Sono queste le richieste dei lavoratori metalmeccanici che oggi, 13 dicembre, hanno scelto di manifestare contro le proposte di contratto di Federmeccanica. La mobilitazione è stata indetta da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. A scendere in piazza sono i dipendenti delle numerose aziende metalmeccaniche italiane. Tra questi, tantissimi impiegati del capoluogo ligure.

“Di fronte alle provocazioni di Federmeccanica e Assistal i metalmeccanici Italia scioperano per l’intera giornata”, hanno spiegato le sigle sindacali di categoria. Ad accendere la voce dei lavoratori sono alcune precise rivendicazioni. In pole position la richiesta di un adeguamento salariale per fronteggiare l’aumento del costo della vita e la riduzione dell’orario lavorativo. Temi che si legano alla necessità di un lavoro più sicuro e del contrasto alla precarietà.

La protesta è iniziata questa mattina a piazza Massena, dove i lavoratori si sono dati appuntamento per proseguire il corteo nelle strade del quartiere Sampierdarena. Ma non è solo il territorio genovese a essersi mobilitato. Lo sciopero di oggi attraversa infatti gran parte del Paese. Dal presidio dei metalmeccanici davanti alla sede veronese di Confindustria, fino alla manifestazione davanti alla sede di Sicindustria nel palermitano.

Foto Ansa