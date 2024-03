Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella | Foto Ansa

ROMA – “La sfida del Covid vinta con lo sforzo di tutti”. Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del

Coronavirus. “L’epidemia da Coronavirus ha generato una crisi – ricorda il Capo dello Stato -, una terribile esperienza delle sfide di fronte alle quali può trovarsi l’umanità e di come solo una risposta coordinata a livello globale sia stata in grado di farvi fronte, con l’accelerazione nella messa in opera delle più recenti scoperte della ricerca in cui protagonista è stata l’Unione Europea”.

Per Mattarella lo sforzo sinergico delle istituzioni ha consentito la sconfitta di “un nemico intangibile” e ha espresso “vicinanza ai familiari delle vittime”.

Oggi Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, è a Bergamo insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, per una cerimonia di commemorazione. Quattro anni fa decine di camion militari sfilavano per le strade di Bergamo trasportando i morti del virus letale.