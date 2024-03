Calci, pugni e percosse con bandierine da stadio. Un’altra aggressione choc si è verificata la sera del 17 marzo in Turchia, alla conclusione dell’incontro di campionato tra Fenerbahce e Trabzonspor, finita per 3-2. Mentre i giocatori della squadra vincitrice festeggiavano il trionfo, che gli ha permesso di raggiungere il secondo posto della Super Lig – la Serie A del campionato turco – i tifosi del Trabzonspor hanno preso d’assalto il campo attaccando i giocatori e lo staff. Il personale di sicurezza dello stadio è dovuto intervenire per permettere ai giocatori del Fenerbahce di mettersi in sicurezza. Nell’aggressione è stato coinvolto anche il difensore italiano Leonardo Bonucci. In tutto, sono stati effettuati dodici arresti.