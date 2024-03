Giornata mondiale dell’acqua, una risorsa per la pace

L’acqua può creare pace o innescare conflitti. “Water for Peace” (Acqua per la Pace) è, dunque, il tema scelto dall’Onu per la Giornata mondiale dell’acqua 2024, che si celebra oggi, 22 marzo. Risorsa preziosa, secondo l’Onu sono ancora 2,2 miliardi le persone che vivono senza acqua potabile e circa la metà della popolazione mondiale sta sperimentando una grave scarsità d’acqua per almeno una parte dell’anno. Una crisi che colpisce anche l’Italia: continua a calare la disponibilità di acqua anche nel 2023, confermando il trend negativo che l’Ispra registra da diversi anni nel Paese.