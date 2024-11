Gli Stati Uniti festeggiano il Giorno del Ringraziamento

LOS ANGELES – Il 28 novembre si festeggia il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Una ricorrenza americana che viene celebrata ogni anno come segno di gratitudine per le benedizioni del raccolto. Nonostante derivi da antiche tradizioni religiose, viene considerata una festa laica che riunisce le famiglie. Il piatto più importante è il tacchino ripieno, simbolo della festività, un omaggio ai nativi americani che condivisero con i primi coloni questo pasto, proponendogli di intraprendere la coltivazione di granturco e l’allevamento dei tacchini. Secondo la tradizione il tacchino deve pesare almeno cinque chili.

In occasione del Thanksgiving a New York si svolge, ogni anno, una grande parata con carri addobbati, musiche e balli lungo la Sixth Avenue. Oltre alla “Grande mela” anche altre città ospitano parate, famosa è quella di Chicago che inizia alle otto del mattino su State Street.