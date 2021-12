Una resa dei conti che sembra sempre più impossibile da evitare e che promette di essere definitiva. Sono questi gli ingredienti degli ultimi due episodi della stagione finale di Gomorra – Stagione finale. Nell’ultimo appuntamento la tensione è palpabile: Genny spreme Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra che, appena Pietro sarà di nuovo a casa, se ne andranno per sempre. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi alleati, cercheranno in tutti i modi di impedire a Genny di portare a compimento il suo progetto di fuga.

La partita arriva al termine. Genny ormai è con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ma Ciro non fa promesse e Nunzia, fuori programma, prende Azzurra a garanzia e le cose si complicano. Per riavere Pietrino, Genny non può far altro che partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico, verso una meta finale crocevia di destini presenti e passati.

Con “l’ultimo ballo” di Genny arriva anche l’ora dei bilanci. Si può dire che Gomorra c’è. Tant’è che non ha mancato l’appuntamento con la selezione dei migliori show del 2021 secondo il New York Times, che a fine anno con il rituale del “meglio di” fa il bilancio dell’annata per cinema, musica e appunto serialità. Sul quotidiano americano segnalato dai suoi critici televisivi c’è quindi anche la saga italiana che però in America su HBO Max è ancora alla quarta stagione. Gomorra è uno dei pochi show non in lingua inglese ad essere stati selezionati dai critici del New York Times, gli altri sono i francesi Chiami il mio agente e Laetitia, il danese The killing e il coreano D.P. (no, non Squid Game che invece definiscono “cinico thriller sudcoreano”).

Genny e Ciro: guarda qui il video