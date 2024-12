ROMA – Alla fine, quello del Movimento 5 stelle a Grillo, sembra essere davvero un addio: i pentastellati hanno votato per la seconda volta e, in numero superiore alla prima, hanno abolito la figura del garante. Giuseppe Conte esce dunque vittorioso da questa seconda consultazione, che ha portato all’approvazione delle modifiche allo statuto con un quorum del 65%, quindi superiore del 4% a quello della volta precedente. Al quesito sull’eliminazione del garante l’80,6% dei votanti ha risposto “sì”, mentre nella scorsa votazione soltanto il 63% aveva acconsentito a questa modifica. I numeri sembrano segnare la definitiva sconfitta di Grillo, che ha commentato i risultati sui social con una citazione del film The Truman Show: “Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”.

Il leader del partito, Giuseppe Conte, ha condiviso la propria soddisfazione sull’esito della consultazione: “Il M5s ha rivotato in massa. Questa è l’onda dirompente di una comunità che non conosce limiti e ostacoli, in cui tutti contano davvero. Ora si volta pagina”. A sollevare dubbi sulla legittimità del voto è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Gasparri che, a votazioni ancora aperte, ha dichiarato: “Grillo sarà sconfitto, i numeri sono già stati definiti mentre i gonzi credono che ci sia un vero sondaggio telematico in corso. Come nella prima votazione ha vinto il plurimandato”. La senatrice Elisa Pirro, componente del direttivo M5s ha però risposto che Gasparri sproloquia sul M5S, che con le leggi elettorali che ha contribuito ad approvare non ha mai preso una preferenza, e infine che “con i cambi di casacche che ha collezionato, può fare le sfilate”.

Se si guardano i dati forniti dal Movimento gli appelli dell’ex garante a boicottare il voto si rivelano un fallimento: i Cinque Stelle sembrano diretti verso una nuova strada, lontana da quella tracciata dal fondatore. Si attende di capire cosa ne sarà del simbolo del partito, oggetto di scontro delle ultime settimane tra Grillo e Conte, e su cui l’ex garante potrebbe decidere di innescare una battaglia legale.