Quest’anno la Premier League aggiunge alla lista dei suoi primati un record più unico che raro. L’Arsenal – una delle principali squadre della competizione – ha segnato più reti in un’azione di gioco iniziata da un calcio d’angolo di qualunque altro team nei campionati del vecchio continente.

I gunners hanno ormai imposto il proprio brevetto su questa nuova tattica dall’inizio della stagione 2023/2024. Durante la partite, i giocatori allenati da Mikel Arteta riescono a sfruttare tutte le occasioni di gioco nate dalla bandierina per punire il portiere avversario con un ritmo che ha il sapore di una sentenza.

Il cervello di questa strategia – da molti definita diabolica per la sua efficacia – è il preparatore tecnico esperto di schemi da palla inattiva, Nicolas Jover. Nato in Germania ma cresciuto in Francia, il 43nne è stato già ribattezzato il maestro degli angoli per la sua cura maniacale nell’istruire i suoi giocatori a padroneggiare i vantaggi delle ribattute da corner.

Il secondo di Arteta ha dichiarato che “insegnare a gestire ai giocatori le occasioni sui calci da fermo rimane una delle cose più difficili”. Ma a giudicare dai numeri – 23 reti dai calcio piazzato – la bravura di Jover nel suo ruolo di insegnate non sembrerebbe essere in discussione. Ne sono un esempio il sincronismo nello scatto degli attaccanti e il movimento perfetto dei difensori bravissimi a liberare ampi spazi ai compagni nell’area avversaria per aggredire la palla. Un’immagine plastica di uno schema che sembra un rituale attuato alla perfezione in ogni suo dettaglio.