La festa dei ribelli in Siria e in tutto il mondo

DAMASCO – Poche ore dopo la caduta del regime siriano e la fuga in Russia del dittatore Bashar al-Assad, migliaia di persone a Damasco e in Siria manifestano per strada. I ribelli annunciano l’inizio di una “nuova era” per la Siria.

Abbracci, urla, spari in aria, foto di Assad strappate, sono solo alcuni dei modi che i ribelli hanno utilizzato per manifestare la propria gioia incontenibile dopo aver scalzato e fatto fuggire il “tiranno” dal Paese.

La festa non ha coinvolto però solo la Siria, perché a scendere in piazza a sventolare bandiere e a gioire anche migliaia di siriani trasferiti in tutto il mondo. Manifestazioni si sono tenute in tutto il Libano, in Turchia a Istanbul, in Grecia ad Atene e nel Regno Unito nel centro di Londra.