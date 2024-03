KIEV – Alla vigilia del vertice a Bruxelles sulla guerra in Ucraina e in Medio Oriente, il fronte ucraino torna caldo. Nella mattinata di giovedì diverse esplosioni e incendi hanno interessato il centro di Kiev a seguito di un allarme aereo innescato da missili e droni lanciati dalla Russia. Un attacco che arriva a seguito della visita nella capitale ucraina del Consigliere per la Sicurezza Nazionale USA, Jake Sullivan, volato a Kiev per ribadire il sostegno americano. Per questo su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto supporto per la difesa aerea del territorio, ribadendo la necessità di “una volontà politica per proteggere l’Ucraina”. Ma per il Cremlino l’invio di contingenti militari di Paesi Nato in Ucraina può portare a “conseguenze molto negative, persino irreparabili”.

È di almeno 13 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo che questa mattina si è scagliato su Kiev, mentre altre due persone sono rimaste ferite nella regione della capitale ucraina. A renderlo noto è l’Amministrazione militare della città e la Procura regionale – come riportano Ukrainska Pravda e Ukrinform – aggiornando quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko su Telegram e da Zelensky su X.

New Russian missile attack on Kyiv. Over 30 missiles were shot down, including an air-launched ballistic missile. People were injured, and they are all receiving the necessary assistance.

Such terror continues every day and night. It is possible to put an end to it through… pic.twitter.com/iv0MWeLyiQ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 21, 2024