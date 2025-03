SHANGHAI – La Ferrari rinasce in Cina, battendo il primo colpo della stagione dopo il deludente weekend australiano della settimana scorsa. Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton conquista la pole position nella qualifica per la Sprint Race del sabato, in programma domani (22 marzo) alle 4 ora italiana, e fa sperare i tifosi del Cavallino in vista della gara di domenica.

Il pilota britannico realizza il sogno della prima pole con la rossa e la sua reazione è un misto di emozione e incredulità. Ancora nell’abitacolo, via radio stenta a credere al risultato: “Really?” chiede Lewis, e la risposta affermativa arriva direttamente dall’ingegnere Ferrari, Riccardo Adami. Uno scambio di battute che spazza via anche le voci su un possibile rapporto di tensione tra i due dopo la gara in Australia, con Hamilton che aveva mostrato tutta la sua delusione nei confronti della strategia del muretto.

“Sono sbalordito, ma c’è ancora margine di crescita”

È lo stesso Hamilton a soffermarsi sul risultato ottenuto in qualifica. “Sicuramente c’è ancora margine di crescita e cercheremo di migliorare ancora nella prossima sessione di qualifica di domani. Ma intanto mi godo quel numero 1 rosso del primo tempo alla fine di queste qualifiche”, ha detto.

Non si sbilancia, da vero campione, ma c’è anche spazio per la prima soddisfazione personale dal suo arrivo in Ferrari: “Sono sbalordito, davvero sorpreso. Non sapevo quando saremmo arrivati in questa posizione: dopo lo scorso weekend è stato un inizio di settimana difficile, siamo arrivati qui con aggressività e voglia di tornare subito in pista, da subito ho avuto buone sensazioni e non riesco a credere di essere arrivati fin qui, davanti a entrambe le McLaren che sono state le più veloci dalle sessioni invernali fino a oggi. La macchina ha preso vita fin dall’inizio e anche se non è la pole della gara, questa giornata dà l’ispirazione per cercarla anche domani.”

Leclerc quarto, le McLaren un passo indietro

A completare la prima fila ci sarà la Red Bull di Max Verstappen. Piccola sconfitta, invece, per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, che partiranno rispettivamente dalla terza e quinta posizione nella griglia. Da sottolineare anche la seconda fila conquistata dall’altro ferrarista, Charles Leclerc (quarto), apparso comunque fin dall’inizio un passo indietro a Hamilton.

Le parole del team principal Frederic Vasseur

Soddisfatto anche il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, che ha sottolineato l’importanza del lavoro e l’insidia che arriva dalle McLaren. “È andata meglio della settimana scorsa ma è ancora difficile interpretare e capire tra una sessione e l’altra – ha spiegato -. A volte le McLaren hanno un vantaggio enorme, altre no. Analizziamo i dati, ci sarà tanto da fare. È una bella sensazione, va molto meglio rispetto alla settimana scorsa, la pole di oggi dà energia al team e a Lewis.”