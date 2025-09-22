KIEV – Tra sconfinamenti e smentite, la tensione nei cieli europei non si arresta. L’ultimo nello spazio aereo dell’Estonia: alcuni jet russi avrebbero attraversato i confini del Paese per essere poi respinti da F-35 italiani, che erano decollati dopo l’allerta degli alleati dalla base di Amari, nel Baltico.

Jet russi sconfinano in Estonia

Sarebbe la terza incursione nei cieli di un paese Nato in poche settimane. A differenza degli episodi avvenuti in Polonia e Romania, questa volta a sconfinare non sono stati droni, ma caccia di guerra. Un’azione che ha alzato ulteriormente la tensione tra l’Europa e Mosca, che ha però negato di aver effettuato le manovre. Il ministro degli Esteri estone Markus Tsahkna però non ha dubbi: in una dichiarazione ufficiale punta il dito contro Mosca, definendo l’azione militare come “un tentativo di Putin di metterci alla prova”.

Trump rinnova il sostegno ai Paesi Nato

Una minaccia che neanche Donald Trump nega. Poco prima della sua apparizione al funerale del conservatore Charlie Kirk, il presidente americano ha espresso il sostegno degli Usa agli alleati europei sul fronte russo. “Gli Stati Uniti aiuteranno a difendere la Polonia se la Russia continua ad aumentare la pressione”, ha assicurato l’inquilino della Casa Bianca durante la conferenza stampa nello studio ovale. Non è la prima dichiarazione ostile del presidente Usa indirizzata alla Russia. Già la scorsa settimana, infatti, Trump aveva espresso delusione per il comportamento del leader russo Putin.

Dal canto suo, il Cremlino – tramite il suo portavoce Dmitry Peskov – sottolinea l’intenzione russa di voler raggiungere “una conclusione pacifica” sul fronte ucraino, ma di essere ostacolato dai paesi europei “che stanno facendo di tutto per alimentare l’escalation”.

Berlino segue i jet russi con due Eurofighter

E la tensione non sembra diminuita: l’ultima allerta arriva dalla Germania, che nella mattinata di domenica ha annunciato il decollo di due Eurofighter per seguire un aereo militare russo che sorvolava uno spazio aereo neutrale del mar Baltico. “Si trattava di un aereo da ricognizione russo IL-20M. Dopo l’identificazione visiva, abbiamo affidato la scorta dell’aereo ai nostri partner Nato svedesi e siamo tornati a Rostock-Laage”, si legge nel comunicato stampa dell’aeronautica tedesca.