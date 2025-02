STATI UNITI – Da Washington a San Francisco, le piazze americane gridano contro l’agenda Trump. Approfittando della festa del Presidents’ Day (17 febbraio), in un centinaio di città americane si sono svolte una serie di contestazioni organizzate dal movimento 50501 al grido di “50 protests. 50 States” (“50 proteste per 50 Stati”), portando migliaia di cittadini statunitensi a mobilitarsi in Pennsylvania, New York, Washington, California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana, Massachusetts e non solo. Le manifestazioni si sono tenute tutte in modo pacifico. Nel mirino “l’eccesso di potere esecutivo” mostrato dalla nuova amministrazione, mentre risuona lo slogan “Niente re. Niente tiranni. Niente scherzi”. Donald Trump e il suo fedele alleato Elon Musk sono stati definiti dai dimostranti “pericolosi oligarchi” e Maga “un progetto nazista”.