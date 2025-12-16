NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 09:20 del 16 dicembre 2025

HomeSport Il Master della Lumsa vince il premio “La grande firma” dedicato al padel
Sport

Il Master della Lumsa
vince "La grande firma"
con Marco Bertolini

L'articolo sulla storia del padel

vince concorso per i giovani giornalisti

di Lumsanews16 Dicembre 2025
di Lumsanews16 Dicembre 2025
Padel

Il vincitore del premio "La grande firma" e studente del Master in giornalismo Marco Bertolini

ROMA – Si è svolta venerdì 12 dicembre la “Special edition Grandi Firme christmas padel”, la manifestazione sportiva riservata esclusivamente ai giornalisti, arrivata alla sesta edizione. Novità di quest’anno il concorso “La grande firma” riservato ai futuri nuovi giornalisti in cui a vincere è stato Marco Bertolini, praticante del Master in Giornalismo della Lumsa. L’articolo Servizio vincente: il padel conquista il mondo delle racchette e sogna le Olimpiadi è stato il più apprezzato da una Commissione interna, formata dai giornalisti Roberto Sommella di Milano Finanza, Marco Mobili de Il Sole 24 Ore e Fabrizio Innocenti dell’Ansa, con lo studente premiato con una targa consegnata dal Capo redattore Tg5 Fabio Tamburini.

L’evento, avvenuto al nuovo Tuscolo sporting club, fa  parte di una serie di tappe che vedono i giornalisti in campo a sfidarsi sul rettangolo di gioco. Il torneo ha visto sfidarsi le squadre del Tg5, Rai giornale radio, Urania Tv, Ansa, Milano Finanza, Sole 24 Ore, Ufficio Stampa della regione Toscana, Mi Manda Rai Tre, Corriere dello Sport, Dazn, EquTv e Supertennis. A vincere il torneo la coppia di Urania Tv formata da Paolo Bozzacchi e Giacomo Russo Spena, che bissa il successo della tappa di giugno scorso. Nella finale Silver vince la squadra del Tg5 a scapito della squadra di Mi Manda Rai Tre capitanata da Federico Ruffo.

Ti potrebbe interessare

Servizio vincente. Il padel conquista il mondo delle racchette e sogna le...

15 Dicembre 2025

Trent’anni dopo Bosman: dalla globalizzazione delle squadre al potere dei procuratori. Così...

15 Dicembre 2025

Sci, Lindsey Vonn eterna: vince la discesa libera a St.Moritz a 41...

12 Dicembre 2025

Da immobile in disuso a laboratorio antidoping. Pronto il nuovo centro Fmsi...

12 Dicembre 2025

Milano Cortina 2026, i giocatori di hockey Usa minacciano il forfait: “La...

11 Dicembre 2025

Serie A, plusvalenze da record: Kvaratskhelia insidia il primato di Higuain

04 Dicembre 2025
Accessibility by WAH