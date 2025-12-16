ROMA – Si è svolta venerdì 12 dicembre la “Special edition Grandi Firme christmas padel”, la manifestazione sportiva riservata esclusivamente ai giornalisti, arrivata alla sesta edizione. Novità di quest’anno il concorso “La grande firma” riservato ai futuri nuovi giornalisti in cui a vincere è stato Marco Bertolini, praticante del Master in Giornalismo della Lumsa. L’articolo Servizio vincente: il padel conquista il mondo delle racchette e sogna le Olimpiadi è stato il più apprezzato da una Commissione interna, formata dai giornalisti Roberto Sommella di Milano Finanza, Marco Mobili de Il Sole 24 Ore e Fabrizio Innocenti dell’Ansa, con lo studente premiato con una targa consegnata dal Capo redattore Tg5 Fabio Tamburini.

L’evento, avvenuto al nuovo Tuscolo sporting club, fa parte di una serie di tappe che vedono i giornalisti in campo a sfidarsi sul rettangolo di gioco. Il torneo ha visto sfidarsi le squadre del Tg5, Rai giornale radio, Urania Tv, Ansa, Milano Finanza, Sole 24 Ore, Ufficio Stampa della regione Toscana, Mi Manda Rai Tre, Corriere dello Sport, Dazn, EquTv e Supertennis. A vincere il torneo la coppia di Urania Tv formata da Paolo Bozzacchi e Giacomo Russo Spena, che bissa il successo della tappa di giugno scorso. Nella finale Silver vince la squadra del Tg5 a scapito della squadra di Mi Manda Rai Tre capitanata da Federico Ruffo.