NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:10 del 24 febbraio 2026

HomePolitica Il ministro degli Esteri francese archivia il caso Macron-Meloni: “Incidente chiuso”
Politica

Ministro degli Esteri francese
archivia il caso Macron-Meloni
sul militante morto a Lione

Barrot: "Ora rafforziamo i legami

Ma non abbiamo bisogno di lezioni"

di Giacomo Basile24 Febbraio 2026
di Giacomo Basile24 Febbraio 2026
ministro

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot | Foto Ansa

PARIGI – Il ministro degli esteri francese, Jean-Noel Barrot, mette la parola fine allo scontro diplomatico tra Meloni e Macron. “L’incidente è chiuso”, ha detto rispondendo a una domanda sul caso scoppiato tra Roma e Parigi in merito al militante nazionalista ucciso a Lione. L’ascia di guerra, dunque, sembrerebbe seppellita ma trapela ancora dell’astio da parte dell’Eliseo: “Lo ribadisco. Non abbiamo lezioni da ricevere in materia di mantenimento dell’ordine pubblico, in materia di violenze, e non abbiamo lezioni da ricevere da parte dell’internazionale reazionaria”, ha aggiunto il ministro. Ma dopo la stoccata Barrot rilancia l’asse italo-francese sottolineando “l’intenzione di approfondire la cooperazione” tra i due Paesi.

Bilaterale rimandato “prima dei tragici eventi di Lione”

Quanto al rinvio del bilaterale Italia – Francia , inizialmente previsto ad aprile a Tolosa, il capo della diplomazia d’Oltralpe ha ricordato che è “’stata una decisione presa molto prima dei tragici eventi della settimana scorsa”, ovvero l’uccisione del ragazzo a Lione. “Per quanto mi riguarda, presiederò insieme al mio collega Antonio Tajani un comitato transfrontaliero di cooperazione nella regione di Aosta in primavera. Abbiamo piena intenzione di rafforzare i nostri legami”, ha concluso il ministro Barrot.

Ti potrebbe interessare

Vannacci entra nel gruppo europeo di Afd. Il generale: “È un onore...

24 Febbraio 2026

Mattarella a Niscemi: “Qui per far vedere che il sostegno resta alto”

23 Febbraio 2026

Referendum giustizia, il Pd alza il tiro: “La scelta più importante della...

23 Febbraio 2026

Meloni risponde a Macron: “Nessuna intrusione. Parigi dava asilo alle Br”

20 Febbraio 2026

Mattarella ricorda Bachelet e la sua lotta al terrorismo “senza misure straordinarie”

20 Febbraio 2026

Sea Watch, sospeso il fermo. Meloni su risarcimento: “Sentenza politicizzata”

19 Febbraio 2026
Accessibility by WAH