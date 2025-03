TARANTO – Si svolgeranno in Puglia i Giochi del Mediterraneo 2026, l’appuntamento sportivo sul modello dei Giochi olimpici a cui partecipano le nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum. Ben 21 comuni si preparano ad accogliere i giochi multidisciplinari con ingenti opere di ristrutturazione, progettazione e costruzione di nuovi impianti sportivi. Tra questi, a Taranto, lo stadio Erasmo Iacovone, il cantiere dello stadio del Nuoto e l’impianto di tiro con l’arco di Crispiano.

La visita del ministro dello sport

I cantieri sono stati visitati il 3 marzo dal ministro dello sport Andrea Abodi, che ha sottolineato l’importanza dei Giochi: “Stiamo costruendo un palinsesto di opportunità che apre alla diplomazia dello sport, alla geopolitica, alle politiche giovanili, allo sviluppo del territorio”.

Soffermandosi poi sulla stagione in ribasso delle società sportive tarantine – dalla crisi societaria del Taranto calcio alla retrocessione della Gioiella Prisma Volley dalla Superlega – il ministro ha sottolineato che lo sport “si rigenera sempre. Di stagione in stagione si rilanciano le sfide. Quella che può essere una retrocessione magari è un modo per ripartire. Auguriamo allo sport tarantino di poter essere all’altezza dell’impegno che stiamo portando avanti insieme”.

Le parole del presidente del comitato organizzatore

Nel corso della stessa visita Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del comitato dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha illustrato il punto della situazione: “Abbiamo in tutto 27 opere tra lavori in corso e appalti aggiudicati, 8 opere di progettazione da approvare e 6 opere rimaste di gare d’appalto in corso; in questo momento siamo esattamente al 67,4%. Inoltre sta per partire la gara per il centro nautico, e in tanti comuni sono partiti i cantieri. A maggio partiranno i lavori della casa del tennis nel centro sportivo Magna Grecia, a Taranto”.

Tutto questo nonostante i momenti di agitazione dei mesi passati, in cui le ristrutturazioni si trovavano indietro rispetto alla tabella di marcia. “Abbiamo dovuto fare una maratona, lavorando giorno e notte per recuperare il tempo perso. Non è una cosa semplice realizzare opere per 275 milioni in un anno e mezzo, ma dobbiamo essere ottimisti”.

275 milioni che per il ministro Abodi saranno un’eredità formidabile che renderanno lo sport sempre più a disposizione delle comunità.