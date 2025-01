Vertice Nato a Ramstein. Dagli Usa altri 500 milioni a Kiev

RAMSTEIN – Si è aperto oggi il vertice del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania, un appuntamento cruciale per definire nuove misure di supporto a Kiev. Alla riunione partecipano figure di spicco del panorama internazionale. Oltre al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono presenti, tra gli altri, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin e diversi ministri della Difesa dei Paesi membri. Presente anche il ministro italiano Guido Crosetto.

Zelensky ha ribadito l’urgenza di rafforzare le difese aeree ucraine: “La chiave per l’Ucraina è continuare a migliorare la nostra capacità di respingere gli attacchi russi, proteggendo città e confini”. Per rispondere a questa richiesta gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per un valore stimato di 500 milioni di dollari, che includerà sistemi di difesa antiaerea e missili a lunga gittata. Il presidente ucraino si è espresso anche sull’inizio del nuovo mandato da presidente di Donald Trump: “L’arrivo di Trump alla Casa Bianca apre un nuovo capitolo di opportunità per l’Europa, che deve

cooperare ancora di più”.

Rutte ha invece dichiarato che l’evoluzione del conflitto non interessa solo Russia e Ucraina: “Sono coinvolte la Cina, l’Iran e la Nord Corea. Fondamentale quindi fare in modo che l’Ucraina sia nella miglior situazione possibile”.

L’incontro di Ramstein si svolge in un clima di crescente tensione internazionale. La Nato ha annunciato un’operazione su larga scala nel Mar Baltico per proteggere infrastrutture critiche, come i cavi energetici e di trasmissione dati, oggetto di ripetuti sabotaggi negli ultimi mesi. Secondo Finlandia ed Estonia, responsabili di tali atti sarebbero forze legate al Cremlino. L’operazione, che coinvolgerà una decina di navi, dovrebbe partire nei prossimi giorni.

Zaporizhzhia sotto attacco: almeno 19 morti negli ultimi bombardamenti

Intanto, sul terreno, la situazione in Ucraina resta drammatica. Nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi hanno provocato almeno 19 morti e 132 feriti, con il bilancio più grave registrato a Zaporizhzhia. “È un’escalation di violenza che non risparmia i civili – ha dichiarato un portavoce dell’Aeronautica ucraina –. Stanotte abbiamo intercettato 46 droni Shahed, ma il rischio rimane alto”.

L’Unione europea, rappresentata a Ramstein dall’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, ha ribadito il suo impegno al fianco di Kiev, ricordando che finora sono stati stanziati 48 miliardi di euro in aiuti militari e addestrate 70mila truppe ucraine. “Il coordinamento con la Nato è fondamentale – ha dichiarato Kallas – Continueremo a mobilitare tutte le risorse necessarie per garantire la vittoria dell’Ucraina”.