MELBOURNE – Jannik Sinner raggiunge un altro storico traguardo e vola in finale agli Australian Open. Il super campione italiano ha dominato contro lo statunitense Ben Shelton, archiviando la pratica in tre set (7-6 6-2 6-2). Un risultato netto e conteso da Shelton solo in un primo set avvincente. Nelle fasi successive della partita, infatti, Sinner è salito in cattedra, macinando un punto dietro l’altro. A margine della vittoria, il fuoriclasse altoatesino si è detto “felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open” e ha espresso soddisfazione per la gestione delle emozioni in campo.

Ad attendere in finale Jannik Sinner ci sarà il tedesco Alexander Zverev, che nella notte ha avuto la meglio su Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di ritirarsi dal match dopo aver perso al tie break il primo set, uscendo dal campo tra gli ingenerosi fischi del pubblico di casa.