WASHINGTON – Inizia il countdown per il giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Per la prima volta dopo 40 anni la cerimonia si terrà all’interno del Campidoglio a causa delle temperature al di sotto dello zero. Nella capitale presenti i capi di stato mondiali, tra cui anche la premier Giorgia Meloni, l’unica leader europea.

Il programma

A differenza di quattro anni fa, il presidente uscente Joe Biden e il neo eletto Donald Trump viaggeranno sulla stessa auto per raggiungere il Campidoglio. Come da tradizione, la cerimonia inizierà con il saluto al Paese del presidente uscente Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris.

Il giuramento della nuova amministrazione avverrà intorno alle 17.30 ora italiana. Inizierà J. D. Vance, assumendo formalmente la carica di vicepresidente. Sarà poi il turno di Donald Trump che presterà per la seconda volta giuramento non come da tradizione sui gradini del Campidoglio, bensì nella sala interna dell’edificio. Il 47esimo presidente americano ha annunciato che dopo la cerimonia si unirà alla folla che si è già radunata in festa nella capitale. Alle 25mila unità di polizia di Washington si aggiungono gli oltre 8mila soldati dispiegati per garantire la sicurezza della giornata.

Gli ospiti

Alla cerimonia presenti gli ex presidenti americani, tra questi Barack Obama, ma senza l’ex first lady Michelle. Contravvenendo alla tradizione, il neo presidente ha invitato alla cerimonia anche leader politici internazionali e personalità di spicco a lui vicine. Assente dalla lista degli invitati la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen. Presente invece come unica leader europea la premier Giorgia Meloni, che è già atterrata a Washington. A confermare la conformazione di una platea conservatrice di destra, anche la presenza del presidente argentino Javier Milei.

Tra gli invitati ci sono anche i miliardari del big tech. Primo tra tutti, il patron di Tesla nonché neo-segretario al dipartimento per l’efficienza governativa, Elon Musk. Ad unirsi inoltre il capo di Meta, Mark Zuckerberg e quello di Amazon, Jeff Bezos.