LONDRA – Almeno 16mila abitazioni senza elettricità, oltre mille voli cancellati e 150 persone evacuate. È questo il bilancio dell’incendio che ha interessato la sottostazione elettrica di North Hyde, presso il principale hub aeroportuale della capitale inglese. Per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori, la Heathrow Airport Holdings ha affermato che l’aeroporto rimarrà chiuso “fino alle 23,59 del 21 marzo”, le 0,59 del 22 in Italia, anche se le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e la corrente è stata ripristinata in gran parte delle case colpite dal blackout.

In particolare, ad andare a fuoco è stata una centralina, secondo quanto riportato dalla Bbc citando un post su X del fornitore di energia Scottish and Southern Electricity Networks, mentre il blackout e l’evacuazione hanno interessato Hayes, a ovest di Londra. Ad entrare in azione, 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco. Stando al Guardian, i servizi di emergenza “resteranno sulla scena per tutto il giorno”.

L’aeroporto di Heathrow, il più trafficato d’Europa, gestisce oltre 80 milioni di passeggeri ogni anno, e una media di 1.300 voli al giorno, tra atterraggi e decolli. Al momento in cui è stata dichiarata la chiusura, in volo c’erano 120 aerei di linea diretti al principale scalo londinese, e 7 voli di United Airlines sono dovuti tornare agli scali di partenza o atterrare in altri aeroporti, ha fatto sapere un portavoce dello scalo. Oggi l’aeroporto di Gatwick ha dichiarato che accetterà alcuni dei voli destinati in origine a Heathrow.

Il governo britannico non ha al momento sospetti di un atto intenzionale ma vuole far luce sull’evento. È quanto ha affermato il ministro dell’Energia Ed Miliband dopo aver parlato con i vertici di National Grid, il gestore pubblico delle reti elettriche nel Regno Unito.