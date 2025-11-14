NEWS ANSA

Insulti sessisti sotto i post di Siracusano (FdI). La denuncia social della sottosegretaria

di Roberto Abela14 Novembre 2025
La sottosegretaria per i Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano | Foto Facebook

ROMA – “Vai a cucinare e poi a tr*****e”, “Dove è uscita questa soubrette”, “Una cagnetta no?”, “L’unica cosa chiusa è il tuo cervello”. Sono solo alcuni dei commenti ricevuti sotto i post social della sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano.

È la stessa politica della maggioranza a elencarli e a mostrarli dal suo telefono in un video pubblicato sui suoi canali online, replicando in modo secco e con ironia: “Ragazzi, ma il cervello chiuso lo avete voi. Questi sono alcuni dei messaggi che ricevo quotidianamente sui miei social come commenti nei miei post” ha proseguito la sottosegretaria, che ha dichiarato di voler denunciare gli haters nella speranza di innescare ripercussioni legali nei loro confronti.

Un gesto, ha spiegato Siracusano, che intende fare per se stessa e per tutte le donne che vivono situazioni simili: “È quello che accade purtroppo a tantissime, quasi tutte le donne in questo Paese che si espongono sui social media. E ragazzi, guardate che io ho le spalle larghe, domani vado a denunciare, e tutto questo non mi fa soffrire. Ma ci sono persone, ragazze, che soffrono enormemente per questo schifo che ricevono gratuitamente sui loro profili”.

In chiusura al video, la politica di FdI si è poi rivolta direttamente alle vittime di commenti sessisti virtuali: “Il mio suggerimento è quello di denunciare, denunciare, denunciare. Magari questo brutto vizio qualcuno se lo toglie”, ha concluso.

