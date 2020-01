A otto giorni dalla chiusura del mercato invernale, prevista per venerdì 31 gennaio alle ore 20, i club italiani si muovono sempre più concretamente per regalare ai propri allenatori nuovi acquisti utili per completare al meglio la stagione.

È molto caldo l’asse Napoli-Inter, che riflettono su diversi possibili affari. Mentre la Roma deve rinforzare urgentemente una rosa falcidiata dagli infortuni, l’ultimo quello di Diawara ieri sera allo Stadium: un problema al ginocchio sinistro del quale non si conosce ancora l’entità.

Dopo lo scambio fallito con Spinazzola (e relative ruggini con la Roma), l’Inter sta definendo la cessione di Matteo Politano al Napoli. L’affare ora sembra a un passo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di circa 25 milioni di euro.

Ma nell’operazione dovrebbe rientrare anche Fernando Llorente. Il centravanti arrivato in estate dal Tottenham riabbraccerà così Antonio Conte, che già lo aveva allenato ai tempi della Juventus. La formula dovrebbe essere quella del prestito secco, ma soprattutto l’arrivo della punta basca farebbe tramontare definitivamente l’ipotesi Giroud.

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha scritto da tempo il nome di Allan sul taccuino delle cessioni e, se da un lato l’ex Ancelotti, ora all’Everton, ha chiesto il centrocampista come rinforzo, dall’altro con l’Inter è nata l’idea di uno scambio con Matias Vecino. In questo caso la trattativa è in fase preliminare, ma non sarebbe da escludere un altro affare sull’asse Milano-Napoli.

Per la Roma è allarme infortuni a centrocampo e soprattutto in attacco. Fonseca ieri sera ha chiesto due acquisti al suo ds, Gianluca Petrachi, che lavora incessantemente per regalare al tecnico quantomeno un sostituto valido di Nicolò Zaniolo, che non tornerà prima della prossima stagione. Tramontata l’ipotesi Politano, si parla insistentemente di Suso del Milan e dell’ex United Adnan Januzaj, mentre nelle ultime ore è spuntato il nome di Javairo Dilrosun: esterno dell’Herta Berlino classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Ajax e Manchester City.

Sembra fatta per Marko Pjaca dalla Juventus al Cagliari in prestito (18 mesi con obbligo di riscatto), l’Inter insiste per arrivare a Eriksen mentre chiude per Moses. Fabio Borini si è presentato a Verona, Barrow è arrivato a Bologna e Tonelli è tornato alla Sampdoria. Il Milan incontra gli agenti di Paquetà per capire la concretezza dell’interesse del Psg, mentre la Fiorentina pensa a due nomi per rinforzare la mediana: Alfred Duncan del Sassuolo e Rolando Mandragora dell’Udinese.