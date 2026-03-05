ROMA – Sull’Iran “invece di dire che è stata colpa di Putin, invece di dire questa assurdità, bisogna dire che la situazione è grave e che domani potrebbe peggiorare”. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, non usa giri di parole nel corso della conferenza stampa del 4 marzo a Roma.

L’ipotesi sul gas russo

Secondo Vannacci, “se ricominciassimo a importare gas dalla Russia potremmo mitigare il problema dell’aumento delle bollette, dovuto allo scoppio della guerra nel Golfo”. Per l’ex generale è necessario riaprire i canali col presidente russo Vladimir Putin. “Non lo dico io, lo dice anche Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività presentato a Bruxelles. Andate a controllare”. E ancora: “Non più di due settimane fa a dire che dobbiamo parlare con Putin sono stati in tre: il nostro presidente del Consiglio, il cancelliere tedesco Merz e il russofobo Stoltenberg”.

La rimozione dei dittatori non ha mai portato bene all’Italia

“A noi europei e italiani la rimozione dei dittatori non ha mai portato bene. Partendo da Saddam Hussein e creando le condizioni per cui in quella area si instaurasse l’Isis”, ha poi risposto Vannacci a margine della conferenza stampa. “Vale anche per i dittatori italiani?”, chiedono i giornalisti. “Non ho detto questo e in ogni caso Mussolini non lo abbiamo deposto noi”, ha risposto. “È una guerra che non abbiamo causato noi e che porta conseguenze negative, e non possiamo avere un atteggiamento positivo”, ha infine concluso.