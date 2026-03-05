NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:08 del 5 marzo 2026

HomePolitica Iran, Vannacci: “Assurdo incolpare Putin. Ricominciamo a importare gas russo”
Politica

Iran, Vannacci: "Assurdo dare
la colpa della guerra a Putin
Importiamo di nuovo gas russo"

Vannacci sulla rimozione dei dittatori:

"Non ha mai portato bene all’Italia"

di Leonardo Macciocca05 Marzo 2026
di Leonardo Macciocca05 Marzo 2026

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante la conferenza stampa di presentazione del primo pacchetto emendamenti sulla sicurezza, Roma, 4 marzo 2026 | Foto Ansa

ROMA – Sull’Iran “invece di dire che è stata colpa di Putin, invece di dire questa assurdità, bisogna dire che la situazione è grave e che domani potrebbe peggiorare”. Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, non usa giri di parole nel corso della conferenza stampa del 4 marzo a Roma.

L’ipotesi sul gas russo

Secondo Vannacci, “se ricominciassimo a importare gas dalla Russia potremmo mitigare il problema dell’aumento delle bollette, dovuto allo scoppio della guerra nel Golfo”. Per l’ex generale è necessario riaprire i canali col presidente russo Vladimir Putin. “Non lo dico io, lo dice anche Mario Draghi nel suo rapporto sulla competitività presentato a Bruxelles. Andate a controllare”. E ancora: “Non più di due settimane fa a dire che dobbiamo parlare con Putin sono stati in tre: il nostro presidente del Consiglio, il cancelliere tedesco Merz e il russofobo Stoltenberg”.

La rimozione dei dittatori non ha mai portato bene all’Italia

“A noi europei e italiani la rimozione dei dittatori non ha mai portato bene. Partendo da Saddam Hussein e creando le condizioni per cui in quella area si instaurasse l’Isis”, ha poi risposto Vannacci a margine della conferenza stampa. “Vale anche per i dittatori italiani?”, chiedono i giornalisti. “Non ho detto questo e in ogni caso Mussolini non lo abbiamo deposto noi”, ha risposto. “È una guerra che non abbiamo causato noi e che porta conseguenze negative, e non possiamo avere un atteggiamento positivo”, ha infine concluso.

Ti potrebbe interessare

Tajani e Crosetto in Aula, sì a sostegno per Cipro e Paesi...

05 Marzo 2026

Fratoianni (Avs): “Aiuti a Paesi colpiti basati su presupposti inaccettabili”

05 Marzo 2026

Iran, Meloni: “Valuteremo utilizzo basi Usa”. Mantovano: “Nessuna richiesta”

04 Marzo 2026

Ddl antisemitismo, al Senato l’esame degli emendamenti. Oggi il probabile voto

04 Marzo 2026

Iran, scontro governo-opposizioni. Meloni andrà in Parlamento a riferire

03 Marzo 2026

Mattarella: “La guerra torna a spargere sangue, anche vicino all’Italia”

03 Marzo 2026
Accessibility by WAH