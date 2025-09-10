DOHA – Dopo l’attacco israeliano diretto in Qatar per colpire i vertici del movimento islamista palestinese Hamas, è ancora giallo sulla sorte di questi ultimi. Le dieci bombe sganciate dai caccia israeliani, che hanno mietuto 6 vittime, sono sembrate un terremoto nell’elegante quartiere Qatara di Doha. Nell’edificio erano presenti tutti insieme gli obiettivi di Israele.

L’operazione militare di Israele

L’azione militare di Israele aveva due obiettivi principali. Il primo mettere ‘fuori gioco’ Khalil al-Hayya e Zaher Jabarin dal team negoziale di Hamas, poiché hanno tenuto una posizione intransigente durante i negoziati. Poi, forse, tirare in ballo nei colloqui uno degli ultimi leader militari rimasto in vita a Gaza: il comandante Izz al-Din al-Haddad, che é sembrato “disposto a scendere a compromessi e incline ad accettare l’ultima proposta americana”. La sorte della leadership del gruppo a Doha non è ancora ufficialmente nota. Fonti della sicurezza israeliana hanno espresso ottimismo. D’altro canto Hamas, alcune ore dopo l’attacco, ha fatto sapere in una nota che nessun esponente della delegazione è rimasto ucciso

Le reazioni di Mosca e Pechino

“La Russia considera” l’attacco delle forze israeliane a Doha “una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno Stato indipendente”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Mosca. Anche la Cina ha condannato “con forza” l’attacco di Israele in Qatar contro i vertici di Hamas mediante il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, secondo cui Pechino “si oppone con forza alla violazione della sovranità territoriale e alla sovranità nazionale del Qatar”. La Cina “è profondamente preoccupata che l’attacco possa aumentare le tensioni regionali. Esprimiamo disappunto verso le azioni di alcune parti che minacciano i negoziati sul cessate il fuoco a Gaza”, ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano.

Wp, da Mossad e Usa promessa a Doha che non ci saranno nuovi raid

Il Washington Post, citando fonti del Qatar, ha rivelato che Mossad e Casa Bianca hanno promesso a Doha che non ci saranno nuovi attacchi israeliani nel territorio del Qatar. ’’Il Mossad ci ha promesso che non attaccheranno più il nostro territorio’’, ha detto la fonte citata dal giornale statunitense. Il raid israeliano su Doha ’’è stato una sorpresa totale’’, ha aggiunto il funzionario del Qatar a condizione di anonimato.

Attivisti sotto attacco

Sul fronte umanitario la Global Sumud Flotilla ha comunicato che un’altra sua imbarcazione – la “Alma”, battente bandiera britannica – è stata vittima di un sospetto attacco con drone mentre era attraccata in acque tunisine. Non ci sono vittime o feriti, viene specificato. “Nonostante l’attacco di martedì 9 settembre a una delle nostre imbarcazioni, la Global Sumud Flotilla (Gsf) rimane risoluta e imperterrita. Ci stiamo preparando a partire da Tunisi, in attesa degli ultimi controlli meccanici, delle valutazioni meteorologiche e della preparazione dei partecipanti”, ha spiegato la stessa Gsf in un comunicato pubblicato sui suoi canali web.

Forze israeliane, nuovi raid su Gaza City

Le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno condotto un raid aereo su Gaza City colpendo in particolare la torre Taiba 2. Lo riporta il sito del quotidiano israeliano Haaretz. Poco prima il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, aveva diramato un avviso di evacuazione per tutti i residenti dell’area portuale di Gaza e del quartiere meridionale di Rimal. ”Le Idf attaccheranno presto l’edificio a causa della presenza di infrastrutture terroristiche di Hamas al suo interno o nelle sue vicinanze. Per la vostra sicurezza, siete tenuti a evacuare immediatamente l’edificio e a dirigervi a sud verso l’area umanitaria di Al-Mawasi, Khan Younis”, aveva dichiarato Adraee.