L’Italia è in cerca dei tre punti utili per consolidare il secondo posto nel girone e avvicinare la qualificazione ai Mondiali. Dopo la vittoria del 12 ottobre contro l’Estonia, 1-3 firmato da Kean, Retegui e Pio Esposito, la Nazionale di Gennaro Gattuso prepara la sfida di martedì 14 alle 20:45 contro Israele, a Udine. Il primo posto, occupato dalla Norvegia, appare ormai fuori portata, ma il secondo garantirebbe l’accesso ai playoff, tappa decisiva per tornare sul palcoscenico mondiale dopo le ultime due assenze.

Gattuso: “Ci giochiamo tanto, ma lo spirito è quello giusto”

Il ct azzurro si è detto soddisfatto del lavoro della squadra dopo il successo di Tallinn. “Grazie ai ragazzi per l’impegno, bisogna continuare così. Ora dobbiamo recuperare”, ha dichiarato Gattuso. “Se vinciamo con Israele loro sono fuori dai giri e possiamo concentrarci sui playoff. Quando vedo questo spirito sono molto contento”. Il tecnico ha poi commentato l’infortunio di Kean, uscito per un problema alla caviglia destra dopo il gol del vantaggio: “Speriamo non sia niente di grave, abbiamo bisogno di tutti”.

Kean in dubbio, Bastoni lascia il ritiro

L’attaccante della Fiorentina non ha preso parte all’allenamento al centro “Dino Bruseschi” e sarà sottoposto lunedì a esami strumentali. Alessandro Bastoni, invece, ha lasciato il ritiro: il difensore dell’Inter è squalificato dopo l’ammonizione rimediata con l’Estonia e non potrà scendere in campo.

Tensione e misure straordinarie: Udine blindata per Italia–Israele

Domani è atteso un corteo pro-Palestina con circa 10 mila manifestanti e il capoluogo friulano è stato trasformato in una zona di massima sicurezza in vista della partita. L’allerta è stata fissata a livello 4, il più alto, con un ingente dispiegamento di forze dell’ordine. La Questura ha imposto il divieto di vendita di alcolici in vetro e la rimozione di tavolini dai dehor, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti. Udine si prepara così a una serata ad alta tensione, tra misure eccezionali e l’attesa per una sfida che potrebbe avvicinare l’Italia ai Mondiali.