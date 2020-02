Al via l'assemblea nazionale

Italia Viva, con lo slogan “Buon governo contro populismo”, si prepara alla prima assemblea nazionale che si terrà a Roma domani e dopodomani. Dal teatro 10 di Cinecittà il leader del partito, Matteo Renzi, proporrà l’agenda di Italia Viva per rilanciare l’azione di governo, provando a inserirsi tra i due azionisti di maggioranza più grandi, il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. Dal lodo presentato da Lucia Annibali per posticipare di un anno la legge Bonafede sulla prescrizione, al mantenimento della concessione ai Benetton di Autostrade, fino alla revisione del reddito di cittadinanza, saranno queste le proposte principali avanzate da Renzi. L’ex presidente del Consiglio riproporrà anche il piano shock per rilanciare le opere pubbliche, già presentato a Torino, e annuncerà l’adesione di Italia Viva all’eurogruppo ‘Renew Europe’, di cui fa parte anche En Marche del presidente francese, Emmanuel Macron.

Sono usciti intanto i nuovi sondaggi di Index sul gradimento di cui godono i partiti, e Italia Viva, alla vigilia dell’assemblea nazionale, risulta in lieve crescita dal 4 al 4,2%.