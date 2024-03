Nikki Haley / Foto Ansa

WASHINGTON – Nikki Haley annuncerà oggi l’abbandono della corsa alle presidenziali. È quanto riporta la Cnn citando fonti vicine alla candidata repubblicana all’indomani del trionfo di Donald Trump e Joe Biden al Super Tuesday americano. Secondo il Wall Street Journal, Haley annuncerà il suo addio in un discorso a Charleston nella Carolina del sud intorno alle 10 ora locale, le ore 16 in Italia.

Martedì, nell’appuntamento più importante per le presidenziali americane, Nikki Haley ha vinto solo in Vermont, lasciando all’ex presidente la vittoria in 14 Stati su 15. Il ritiro della Haley è un fulmine a ciel sereno. Nonostante la sconfitta sembrava infatti volesse continuare la sua corsa puntando ad attrarre uno zoccolo duro di elettori moderati o indipendenti: “L’unità non si ottiene a parole – aveva detto in un comunicato -. Questa non è l’unità di cui il nostro partito ha bisogno per avere successo”. Di tutt’altro parere Donald Trump che ha dichiarato: “Lo chiamano Super Tuesday per un motivo, abbiamo fatto una cosa che nessuno avevo fatto prima nella storia”.

In casa democratica invece grande risultato per Joe Biden che ha vinto in tutti gli Stati ma ha perso a sorpresa i caucus democratici nelle isole Samoa, dove si è imposto invece il candidato locale Jason Palmer. L’outsider si è detto sorpreso per il successo ottenuto. “La cosa più importante che possiamo fare come democratici è sconfiggere Trump, ha dichiarato alla CNN”, aggiungendo che andrà avanti nella sua corsa “per assicurarsi che Biden faccia una campagna vigorosa”. Infine pur lodando Biden per il suo “servizio straordinario”, Palmer lo ha invitato a “passare il testimone alla prossima generazione di americani”.

Al termine della tornata elettorale è arrivato l’attacco di Joe Biden a Donald Trump: “È determinato a distruggere la nostra democrazia, a strappare le libertà fondamentali come la possibilità per le donne di prendere le proprie decisioni in materia sanitaria. Inoltre vuole approvare tagli fiscali di miliardi di dollari per i ricchi e farà o dirà qualsiasi cosa per andare al potere”.

In merito a una possibile candidatura dell’ex first lady Michelle Obama, inoltre, martedì sera Crystal Carson, direttore della comunicazione dell’ufficio di Michelle Obama, alla Nbc ha dichiarato: “L’ex First Lady Obama non intende correre per la presidenza del 2024. Come ribadito più volte”. Inoltre “sostiene la campagna di Joe Biden e Kamala Harris”. A questo proposito Michelle, secondo indiscrezioni, intende aiutare la campagna di Biden il prossimo autunno, come ha fatto quattro anni fa, ma il suo impegno sarà limitato rispetto a quello del marito, Barack Obama, confermando la sua riluttanza a rientrare a tempo pieno in politica.