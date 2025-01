CORTONA – Lorenzo Jovanotti presenta Il corpo umano vol. 1, il suo nuovo album in uscita il 31 gennaio. Dal titolo insolito, la nuova raccolta del cantautore richiama lo storico gioco da tavolo l’Allegro chirurgo, riprodotto sulla copertina. Lo scopo è esorcizzare un anno e mezzo di calvario che hanno seguito l’incidente in bici a Santo Domingo. Lo ha raccontato Jovanotti in un’intervista al Corriere della Sera.

“Quel giorno in ambulanza ho capito che si muore”, così racconta la paura vissuta quel giorno nel singolo Fuorionda. “Ero sull’ambulanza con la gamba storta, i medici pronti per la rianimazione. Ho rischiato di morire di setticemia”. Il cantante, infatti, ha contratto il batterio in sala operatoria in una delle due operazioni a cui si è sottoposto dopo l’incidente in bicicletta. Nonostante ciò, mai ha pensato che non sarebbe tornato sul palco. “L’energia è sempre quella, anche se per un periodo il linguaggio del corpo era la mia lingua. Ora sono felice di come sto sul palco”. Un ottimo modo per esorcizzare la tragedia vissuta.