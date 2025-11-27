NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 14:06 del 27 novembre 2025

HomeSport Judo, l’Ijf riammette la Russia: tornano inno e bandiera. È la prima Federazione a farlo
Sport

Il judo riabilita la Russia
Ammessi inno e bandiera
all'Abu Dhabi Grand Slam

L'Ijf rompe il fronte delle sanzioni

Putin era stato presidente onorario

di Alessio Garzina27 Novembre 2025
di Alessio Garzina27 Novembre 2025
judo

Il presidente russo Vladimir Putin impegnato in un match di Judo | Foto Ansa

ABU DHABI – La Federazione internazionale di judo rompe il fronte delle sanzioni sportive contro Mosca. A partire dal Grand Slam che si svolgerà dal 28 novembre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, gli atleti russi potranno tornare a gareggiare con i propri simboli nazionali: una scelta che segna la fine del bando imposto dopo l’invasione dell’Ucraina e che fa del judo la prima disciplina a reintegrarli pienamente.

Il precedente del bando e la regola dei “neutrali”

Fino a oggi, la maggior parte delle federazioni aveva adottato un approccio diverso, consentendo la partecipazione solo agli atleti neutrali: niente bandiera, niente inno e ammissione subordinata a controlli rigorosi su eventuali legami diretti o indiretti con l’offensiva russa. Una linea condivisa anche dal Cio per i Giochi olimpici, pensata per mantenere una distanza netta tra sport e propaganda politica.

La svolta dell’Ijf e il ruolo (interrotto) di Putin

A sorpresa l’esecutivo della Federazione internazionale di judo ha votato per ripristinare pienamente lo status della delegazione russa. Una scelta dal peso simbolico non banale, considerando che il presidente russo Vladimir Putin – notoriamente appassionato della disciplina – ne era stato presidente onorario fino al 2022, quando il titolo gli fu revocato come risposta immediata all’aggressione militare in Ucraina.

Oggi il cambio di rotta è netto: l’Ijf ha deciso di permettere nuovamente a Mosca di presentarsi “con bandiera, inno e tutti i simboli nazionali”, riportando così la Russia nel circuito internazionale senza le limitazioni che restano invece in molti altri sport.

Ti potrebbe interessare

Il canestro più bello, Acilia regina del basket senza barriere

26 Novembre 2025

Milano Cortina 2026, via alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica

26 Novembre 2025

Cinque anni senza Diego, ma il culto di Maradona è più vivo...

25 Novembre 2025

Santopadre: “Vincere la Davis non era scontato. Berrettini ha ritrovato l’energia giusta...

24 Novembre 2025

Barazzutti: “La Davis resta una grande competizione anche senza i top. Ma...

24 Novembre 2025

Basket inclusivo, il medico Fisdir: “Lo sport nei Down porta benefici”

23 Novembre 2025
Accessibility by WAH