TORINO – La Juventus continua a deludere e spreca la possibilità di agganciare l’Atalanta al terzo posto facendo tornare prepotenti le voci di un esonero di Thiago Motta.

Allegri meglio di Motta nel confronto

Senza i vari Koopmeiners (55 milioni all’Atalanta), Douglas Luiz (50 milioni più due giovani di prospettiva all’Aston Villa) e Thuram (20 milioni al Nizza), Massimiliano Allegri era riuscito a conquistare la Coppa Italia contro l’Atalanta e aveva centrato la qualificazione alla Champions League (obiettivo stabilito dalla società). Nonostante questo, il predecessore di Motta era stato cacciato dalla Continassa dopo alcune divergenze col ds Giuntoli.

Quello che i tifosi si chiedono è perché a Motta venga quindi riservato un trattamento diverso, nonostante risultati decisamente peggiori: l’uscita precoce dalla Champions per mano del tutt’altro che imbattibile PSV (sconfitto 1-7 dall’Arsenal), l’esclusione dalla Coppa Italia dopo la disfatta contro l’Empoli e i 6 punti di distacco rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il poker incassato contro l’Atalanta

La punta che si abbassa a centrocampo per prendere palla e offrire uno splendido assist sulla corsa all’atalantino Lookman, che dribbla gli avversari e insacca (con l’incolpevole complicità di Cambiaso che devia il tiro) alla destra di Di Gregorio. Tutto molto bello se non fosse che la punta si chiami Dusan Vlahovic e giochi per la Juventus. Il maldestro errore dell’attaccante serbo è il ritratto della stagione dei bianconeri, fuori da tutte le coppe, dalla lotta scudetto e con la strada in salita per il quarto posto che significherebbe Champions League.

Situazione di difficoltà degli uomini di Thiago Motta sottolineata anche dai tifosi, che ieri allo Stadium hanno fischiato la squadra fin dai primi minuti di gioco. Ed è proprio l’allenatore italo-brasiliano uno dei più contestati: Motta, dopo una stagione esaltante con il Bologna, non sta replicando con la Juventus nonostante una campagna acquisti a sua immagine con centinaia di milioni di euro investiti.

I possibili successori di Motta

Ora sul tecnico nato a San Paolo, in Brasile, calano le ombre dei suoi possibili successori. Tra i nomi più papabili c’è sicuramente quello dell’ex Antonio Conte, ora al Napoli ma che da qualche settimana manifesta malumori e la voglia di tornare ad allenare una squadra vincente. Un altro candidato è Gian Piero Gasperini, artefice dello 0-4 allo Stadium, giunto alla fine del suo ciclo con l’Atalanta e con la voglia di tornare a confrontarsi con la realtà di una grande squadra. Occhio anche a Roberto De Zerbi autore di grandi stagioni alla guida di Brighton e Marsiglia.