In occasione della Giornata internazionale delle donne – riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1977 – i manifestanti di tutto il mondo sono scesi in piazza per protestare contro la discriminazione femminile. Da Roma e Jakarta, da Citta del Messico a Dhaka, i cortei hanno sfilato per le strade, uniti contro la violenza sulle donne e nella rivendicazioni di pari opportunità.