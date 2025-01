PARIGI – “Nessuno violi i confini dell’Ue”. La reazione ferma della Francia non ha tardato a farsi sentire. Dopo le minacce di annessione della Groenlandia lanciate dal presidente eletto americano Donald Trump, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha dichiarato che la Francia non consentirà a nessuno “di violare i suoi confini sovrani”.

Su France Inter, Barrot ha sottolineato che la Groenlandia, oltre a essere territorio autonomo della Danimarca, è un “territorio dell’Unione europea”. Le dichiarazioni del ministro degli Esteri sono una chiara risposta al post pubblicato sui social dal tycoon.

Il post di Trump su Truth e la nuova mappa degli Stati Uniti

Il post condiviso da Donad Trump su Truth

Su Truth, Trump ha condiviso una nuova mappa degli Stati Uniti, che incorpora il Canada tra i suoi territori. Per annettere questi Paesi, il neoeletto presidente statunitense ha già minacciato di utilizzare la forza economica. Non è escluso neanche l’uso della forza militare per un’eventuale riconquista del canale di Panama. Durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago in Florida, Trump nel rispondere alla domanda di un giornalista ha evocato la possibilità di ricorrere all’esercito.

Quelle di Trump sono state definite “affermazioni gravi” dal primo ministro della Groenlandia, Múte Bourup Egede, il quale ha sottolineato che il Paese è dei suoi abitanti e non degli statunitensi. A ribadire l’appartenenza della Groenlandia “ai groenlandesi” è stata anche la premier danese Mette Frederiksen. Nel rilanciare le parole della premier, l’eurodeputato popolare Tomas Tobé, capo della delegazione svedese e vicepresidente del gruppo del Ppe, ha ribadito su X che il “rispetto dell’integrità territoriale di tutti gli Stati è fondamentale”. Il delegato ha sottolineato l’importanza che i Paesi nordici e l’Unione europea sostengano la Danimarca.