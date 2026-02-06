WASHINGTON – Il Dipartimento di Stato americano è pronto a finanziare think tank e organizzazioni benefiche allineate con la galassia Maga in tutta Europa per diffondere i valori americani e difendere la libertà di parola.

A riportare la notizia è il Financial Times che cita alcune fonti informate sul dossier secondo le quali i finanziamenti sarebbero legati alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti.

Per rendere operativo il progetto – scrive il quotidiano economico britannico – la funzionaria del dipartimento, Sarah Rogers, si è recata in Europa lo scorso dicembre dove ha incontrato influenti think tank di destra e figure chiave nel partito Reform Uk di Nigel Farange.