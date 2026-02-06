NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 12:01 del 6 febbraio 2026

HomeEsteri La galassia Maga in Europa: gli Usa finanzieranno think tank pro-Trump
Esteri

Usa, Dipartimento di Stato
pronto a finanziare
think tank Maga in Europa

Secondo il Financial Times i fondi

dovranno diffondere i valori americani

di Tommaso Di Caprio06 Febbraio 2026
di Tommaso Di Caprio06 Febbraio 2026
trump

Un sostenitore di Trump | Foto: Ansa

WASHINGTON – Il Dipartimento di Stato americano è pronto a finanziare think tank e organizzazioni benefiche allineate con la galassia Maga in tutta Europa per diffondere i valori americani e difendere la libertà di parola. 

A riportare la notizia è il Financial Times che cita alcune fonti informate sul dossier secondo le quali i finanziamenti sarebbero legati alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti.

Per rendere operativo il progetto – scrive il quotidiano economico britannico – la funzionaria del dipartimento, Sarah Rogers, si è recata in Europa lo scorso dicembre dove ha incontrato influenti think tank di destra e figure chiave nel partito Reform Uk di Nigel Farange.

Ti potrebbe interessare

Caso Epstein, i Dem: “Se vinciamo, Trump dovrà testimoniare”

05 Febbraio 2026

Mosca: “Passi avanti, ma Ue guerrafondaia”. La minaccia nucleare di Medvedev

05 Febbraio 2026

Guterres: “Rischio collasso finanziario e politico, Onu in fallimento”

05 Febbraio 2026

Usa-Iran, prove di dialogo. Trump: “Khamenei dovrebbe preoccuparsi”

05 Febbraio 2026

Usa-Iran, confermati i colloqui venerdì in Oman

04 Febbraio 2026

Ucraina, oggi trilaterale con Usa e Russia. Ripresi i bombardamenti

04 Febbraio 2026
Accessibility by WAH