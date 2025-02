ROMA – La vittoria elettorale dei cristianodemocratici della Cdu/Csu in Germania segna uno spostamento dell’asse europeo verso destra. Un esito che potrebbe dar vita a una nuova alleanza con il nostro Paese: “Con Friedrich Merz forte – dicono fonti dell’esecutivo – ci sarà una buona sintonia con l’Italia”. La premier Giorgia Meloni non ha ancora commentato l’esito del voto tedesco, ma voci di governo confermano che sarebbe già pronta ad aprire un dialogo a partire da temi a lei cari come l’immigrazione e l’automotive. Ma nella maggioranza le letture del voto in Germania non sembrano convergere.

Se il vicepremier Antonio Tajani festeggia la vittoria della Cdu definendola “un vero argine alla deriva populista” e “il miglior antidoto contro gli estremismi”, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini non esita a complimentarsi con la leader dell’estrema destra tedesca Alice Weidel. L’AfD, infatti, è ora il secondo partito con il 20,7%.

“Il cambiamento vince anche in Germania” e ora “c’è da cambiare radicalmente l’Europa” tuona Salvini in un post su X. “Stop a immigrazione clandestina e fanatismo islamico, basta con le eco-follie, priorità a pace e lavoro” scrive il leader della Lega cavalcando i temi già espressi anche dalla stessa Meloni durante il suo intervento al Cpac, la convention dei conservatori organizzata dall’American Conservative Union.

Frasi che scatenano il botta e risposta con Tajani che ribadisce come “l’Afd non sia un nostro interlocutore perché ha una visione completamente diversa dalla nostra e non è una forza politica che ha idee positive nei confronti dell’Italia: dicono che il nostro Paese deve uscire dall’euro”. Un pensiero che riflette anche il suo ruolo di vicepresidente del Partito popolare europeo: le posizioni dell’Afd “sono inconciliabili con le mie”.

Un’opinione che non sembra troppo lontana da quella espressa anche dall’opposizione. Per Carlo Calenda, leader di Azione, con la vittoria della Cdu “è stato respinto l’assalto dell’Afd con tanto di Musk al seguito”. Mentre per Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico, “il risultato dell’Afd è una sveglia per l’Europa”. Ma anche una lezione per il Pd: “Senza crescita aumentano le disuguaglianze”.

Per il Movimento 5 Stelle, invece, interviene la deputata Vittoria Baldino che evidenzia come “il mondo sta scegliendo i conservatori perché sono più bravi a fare leva sulle paure”. Secondo Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, “le elezioni in Germania sono state profondamente condizionate dalle ingerenze di Elon Musk”. Il patron di X, specifica Bonelli, “ha cercato di manipolare il voto in favore dell’Afd, partito di estrema destra con radici naziste. Eppure, nonostante questa intromissione, Musk è stato sconfitto”.