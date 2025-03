NAPOLI – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita a Napoli nella notte, intorno alle 1:25. Gli abitanti si sono immediatamente precipitati in strada. Benché l’epicentro fosse la zona dei Campi Flegrei, la vibrazione è stata percepita anche nel capoluogo campano per via della durata prolungata. I Vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnoli a causa del crollo di un controsoffitto di un’abitazione. Su X scrivono: “È stata estratta dalle macerie una persona in vita, si lavora per accertare presenza di altre coinvolte”. Diverse le persone che stanno abbandonando le rispettive abitazioni per scendere in strada. A Bagnoli qualcuno è rimasto bloccato in casa ed è dovuto uscire dalle finestre. Il sisma è collegato alla rapidità con cui il suolo della zona si sta sollevando. Lo ha spiegato all’Ansa Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia: “Recentemente si è triplicata la velocità di sollevamento del suolo, passando da uno a tre centimetri al mese”.