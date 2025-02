GAZA – Il conflitto in Medio Oriente continua a infiammare il dibattito internazionale, tra dichiarazioni controverse, scambio di prigionieri e il dramma di una popolazione martoriata dalla guerra. Mentre il presidente degli Stati Uniti Trump pubblica un video generato dall’Intelligenza artificiale in cui immagina una Gaza trasformata in una lussuosa riviera, nella realtà la Striscia è devastata dai bombardamenti e la tregua tra Israele e Hamas appare sempre più fragile. Nel frattempo, si prepara lo scambio di quattro salme di ostaggi israeliani con 602 detenuti palestinesi, mentre in Israele fanno discutere le parole del vicepresidente della Knesset Nissim Vaturi, che ha invocato l’eliminazione degli uomini adulti di Gaza. Sullo sfondo, il dolore per la famiglia Bibas, uccisa durante la prigionia, commemorata da un corteo funebre che ha coinvolto migliaia di persone.

La nuova Striscia di Gaza secondo Trump

Donald Trump ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale in cui immagina il futuro di Gaza come una moderna riviera, con grattacieli, hotel di lusso e spiagge scintillanti. La clip, condivisa su Truth e Instagram, mostra anche elementi surreali: danzatrici, piogge di banconote e persino una statua dorata dell’ex presidente. Tra gli ospiti di questo scenario fantasioso compare Elon Musk, intento a gustare un piatto di hummus. Il contrasto con la realtà è netto: mentre l’Ia proietta un futuro di opulenza, Gaza è devastata dalla guerra e la tregua tra Israele e Hamas appare sempre più fragile.

Scambio di corpi e detenuti

Si avvia oggi, 26 febbraio, lo scambio di quattro salme di ostaggi israeliani con 602 detenuti palestinesi. L’accordo, inizialmente bloccato, è stato avviato grazie alla mediazione dell’Egitto. Israele, però, ha imposto una condizione: prima di procedere con il rilascio, verificherà l’identità dei corpi per evitare errori, come quello avvenuto la scorsa settimana, quando vennero consegnati i resti di una donna palestinese invece di quelli di Shiri Bibas. Il trasferimento delle salme è previsto tra mercoledì sera e giovedì, mentre il rilascio dei prigionieri avverrà solo dopo la conferma ufficiale.

Il vicepresidente del Parlamento israeliano: “Uccidere tutti gli uomini adulti della Striscia”

Dichiarazioni shock da parte di Nissim Vaturi, vicepresidente del Parlamento israeliano, che in un’intervista ha definito gli uomini adulti di Gaza “subumani”, sostenendo che dovrebbero essere eliminati. Parole che hanno suscitato indignazione e polemiche, alimentando ulteriormente le tensioni. Vaturi ha poi affermato che Jenin, in Cisgiordania, diventerà la nuova Gaza e ha proposto di trasferire lì i detenuti palestinesi rilasciati, per poi eliminarli in un secondo momento.

Il corteo funebre per la famiglia Bibas

In Israele, una folla silenziosa ha riempito le strade per rendere omaggio alla famiglia Bibas, uccisa durante la prigionia a Gaza. La sua residenza è stata illuminata di arancione in segno di lutto, mentre la Knesset ha osservato un minuto di silenzio.