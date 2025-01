ROMA – LinkedIn spopola nel mondo del calcio. La piattaforma social sta aiutando molti calciatori a trovare una squadra dove esprimersi, ma viene utilizzata anche da ex sportivi per promuovere le loro attività. Claudio Marchisio e Giorgio Chiellini, per esempio, usano il social network come vetrina per le loro attività da opinionisti televisivi, mentre Roberto Lopes ed Elliot Dugan affermano di aver trovato una squadra grazie all’applicazione.

La testimonianza: “Una piattaforma produttiva, dove non veniamo insultati”

Sembra che la piattaforma stia diventando sempre più popolare tra i calciatori perché meno intrisa di negatività e insulti, in particolare se paragonata a X o Instagram dove gli sportivi subiscono vere e proprie gogne mediatiche. “Per me è la piattaforma più produttiva”, afferma Caulker, la cui offerta di diventare un giocatore-allenatore del Malaga City, lo scorso anno, è arrivata tramite LinkedIn. “Non ho altri social, soprattutto perché quando ho avuto Instagram e Twitter, ho ricevuto troppi insulti da fan arrabbiati, mentre su LinkedIn ho conversazioni costruttive”, conclude il calciatore inglese.

“Il Liverpool, tramite la piattaforma, ha pubblicato un job post per prendere uno degli allenatori in seconda, cioè il consulente per i calci piazzati”, dice Luca Maniscalco, uno dei maggiori esperti di LinkedIn in Italia. “La Premier league è già avanti, sperimentando le prime incursioni nel mondo degli allenatori e dei calciatori, ma l’Italia arriverà presto”, sostiene Maniscalco.

Lo spettro delle truffe degli agenti: “Soldi in cambio di un lavoro”

C’è però un lato inquietante di LinkedIn: un aumento degli agenti truffatori, che chiedono soldi in cambio di un posto in una squadra, ma poi spariscono senza fornire alcun servizio. John Print, agente Fifa dal 2009, dichiara che i calciatori possono essere così disperati nel realizzare il loro sogno, che possono diventare facile bersaglio per coloro che si spacciano agenti o scout.