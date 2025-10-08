NEWS ANSA

Sito aggiornato alle 13:00 dell' 8 ottobre 2025

HomePolitica Livorno, disordini all’evento elettorale della Lega. Fermati due manifestanti
Politica

Livorno, disordini all'evento
elettorale della Lega
Fermati due manifestanti

Entrambi attendono udienza di convalida

Salvini: "Brutto clima a sinistra"

di Giacomo Basile08 Ottobre 2025
di Giacomo Basile08 Ottobre 2025

Le contestazioni all'evento elettorale della Lega a Livorno | Foto Ansa

LIVORNO – Tensione all’evento elettorale della Lega. A Livorno è scattato il fermo per due manifestanti che la Polizia ha individuato fra coloro che avrebbero lanciato pietre, sassi e oggetti nei pressi di viale Italia. Qui, oltre all’iniziativa del Carroccio, ospitata ai Bagni Pancaldi, si è tenuta anche quella di Forza Italia al Grand Hotel Palazzo. Entrambi sono in attesa dell’udienza di convalida per le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il più giovane si trova attualmente ai domiciliari mentre l’altro attende il giorno del verdetto in carcere.

Feriti due agenti

Feriti anche due agenti durante i tafferugli. Un uomo del Reparto Mobile è stato colpito alle gambe ed è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno. I manifestanti, radunatisi in centinaia, si sono divisi in gruppi e si sono disposti nei pressi delle sedi dei due eventi di partito, concentrandosi particolarmente su quello della Lega dove erano attesi alcuni ministri. 

Oltre a fumogeni, trovate anche delle spranghe

Secondo la ricostruzione delle Forze dell’Ordine, oltre all’accensione di fumogeni e al lancio di oggetti, i manifestanti si sarebbero presentati con delle spranghe, rinvenute successivamente dagli agenti. Nel corso del pomeriggio i contestatori avrebbero più volte bersagliato con il lancio di uova e bottiglie i poliziotti schierati a difesa dell’iniziativa elettorale leghista. 

Ti potrebbe interessare

FdI sceglie Cirielli per la Campania. Sì della Lega, ma FI frena:...

08 Ottobre 2025

Ilaria Salis salva per un voto: sì dell’Eurocamera in plenaria, approvata l’immunità

07 Ottobre 2025

Regionali in Calabria, stravince Occhiuto. Tridico: “Grande delusione”. Meloni soddisfatta

07 Ottobre 2025

7 ottobre, la duplice condanna di Mattarella e le parole dei leader...

07 Ottobre 2025

L’appello di Mattarella contro la guerra: “Pace è responsabilità collettiva da non...

06 Ottobre 2025

Polemiche per la manifestazione per Gaza. Landini: “Fieri”, Salvini: “Guerra politica”

06 Ottobre 2025
Accessibility by WAH