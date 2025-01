LOS ANGELES – “Gli incendi di Los Angeles sono i più devastanti della storia”. Così si è espresso il presidente uscente Joe Biden in riferimento allo stato di emergenza che sta affrontando da più di 48 ore la città della California. Secondo l’ufficio del medico legale della contea le vittime sono salite a 10, un numero che è probabilmente destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Intanto, sono oltre 180 mila le persone evacuate e invitate a non tornare nelle loro case fin quando le autorità non dichiareranno la fine dell’emergenza.

Le fiamme che hanno avvolto Los Angeles hanno bruciato almeno 10 mila edifici tra casa e altre strutture. Gli esperti hanno segnalato che l’area colpita dalla catastrofe è pari a 117 kmq, più o meno la dimensione della città di San Francisco. Inoltre, ammontano a 350 mila le utenze senza corrente elettrica. Le prime stime parlano di gravissime perdite economiche, tra i 52 e i 57 miliardi di dollari.

Biden, che ha annullato il suo viaggio in Italia per gestire in prima linea l’emergenza, promette che il governo coprirà il 100% dei costi per 180 giorni. Il presidente eletto Trump invece invoca le dimissioni del governatore Gavin Newsom, addosandogli tutte le colpe per quanto sta accadendo.

Un pompiere guarda una villa bruciare. | Foto Ansa

Centinaia di foto e video condivisi sul web mostrano una Los Angeles in preda alla devastazione e alla tragedia. Le fiamme sono arrivate fino alle Hollywood Hills e diverse star stanno pubblicando in queste ore video di quel che rimane delle loro lussuose ville. Tra i proprietari vip che hanno perso la loro casa figurano anche Anthony Hopkins, Diane Warren e Adam Brody.

L’elicottero dei pompieri sorvola Los Angeles . | Foto Ansa

Nella situazione attuale il rischio che si verifichino saccheggi è molto alto, per questo sono state rafforzate le misure di sicurezza e nei prossimi giorni si valuta l’ipotesi di introdurre un coprifuoco notturno. Intanto, almeno 20 persone sono state arrestate per sospetti furti e nelle ultime ore è stato fermato anche un possibile piromane.

Chiuso nelle ultime ore il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, principale centro per l’esplorazione planetaria robotica.