LOS ANGELES – Gli incendi continuano a bruciare la città, che si prepara a una nuova raffica di venti. Sembra un film apocalittico, ma da una settimana questa è la realtà in California.

I venti spingono le fiamme, allerta per i “firenado”

“Firenado”. Come nell’omonimo film del 2023, la California sta sperimentando dei veri e propri tornado di fuoco. Questi si formano quando l’aria sale per il calore dell’incendio, cominciando a ruotare creando una colonna di cenere, fiamme e polvere. Molte trombe d’aria sono state riprese negli ultimi giorni. Intanto le autorità avvertono che venti più forti sono previsti nella parte meridionale dello stato. Questi potrebbero alimentare una crescita esplosiva delle fiamme nei prossimi giorni, come riferiscono i vigili del fuoco impegnati a Los Angeles. Nella Città degli Angeli un territorio largo quanto l’isola di Manhattan continua a bruciare. In meno di una settimana quattro incendi hanno polverizzato più di 160 chilometri quadrati, circa tre volte la dimensione della divisione di New York più densamente popolata. Il bilancio di dispersi, 26, e morti, 25, è destinato ad aumentare. Secondo il medico legale della Contea losangelina e lo sceriffo Robert Luna, otto sono le persone morte nell’incendio a Pacific Palisades, l’elegante quartiere residenziale tra Santa Monica Mountains e l’Oceano Pacifico; 17 le persone nell’incendio ad Eaton, Altadena. Se l’incendio di Eaton è stato contenuto per circa un terzo, quello a Palisades lo è stato molto meno. Il servizio meteorologico nazionale intanto avverte che il tempo sarà “particolarmente pericoloso” oggi, con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 105 km/h.

Mentre la città brucia, la politica si divide

Da più di una settimana decine di aerei stanno spargendo sulle strade e sugli edifici di Los Angeles una polvere rosa, un ritardante di fiamma usato per ostacolare la propagazione delle fiamme. Intanto alcune famiglie di Altadena hanno denunciato la società elettrica che gestisce le reti cittadine. Il motivo è la presenza di alcune scintille prima dei roghi del focolaio. Tra devastazioni e la ricerca dei colpevoli, la politica si divide in cerca dei responsabili. Lo speaker della Camera – il repubblicano Mike Johnson – oltre a chiedere delle condizioni da imporre per gli aiuti alla California, ha puntato il dito contro chi governa lo Stato, citando nella giornata di ieri “le mancanze e le negligenze delle autorità nella gestione dell’emergenza”.