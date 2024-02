Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini alla presentazione dei risultati; Roma 05 febbraio 2024 / Foto Ansa

ROMA – I controlli sulle dichiarazioni, le conciliazioni coi contribuenti e le varie forme di sanatorie, fruttano un nuovo record nel recupero dell’evasione. L’anno scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha assicurato alle casse dello Stato 24,7 miliardi.

Positivo anche il trend del gettito spontaneo, cioè le somme che i contribuenti versano autonomamente al Fisco: sempre l’anno scorso sono aumentate di quasi 27 miliardi rispetto al 2022.

Riforma fiscale pronta entro primavera

L’Italia, con oltre 83 miliardi di tasse e contributi non versati nel 2021, è uno dei Paesi europei messi peggio. Da un lato c’è la necessità di pagare le tasse, dall’altro quello di stabilire un rapporto conciliante tra Fisco e cittadino, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ricordando che questo è uno degli obiettivi del governo: “Questa alta ambizione di riscrivere il sistema fiscale dovrebbe concludersi entro l’estate, anzi entro la primavera”, ha detto.

Pressing su Irpef agricoltori

Nonostante le proteste dei trattori pronte ad arrivare a Roma e il pressing che si registra anche in Parlamento, il governo non dovrebbe riesumare l’esenzione Irpef per gli agricoltori. Misura che agevola solo i grandi imprenditori agricoli senza alcun beneficio per i piccoli. La parola d’ordine, spiegano nella maggioranza, è ascoltare le loro le istanze ed evitare di penalizzarli.