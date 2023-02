Associazioni e attivisti manifestano con striscioni e cartelli davanti al Tribunale di Reggio Emilia chiedendo giustizia per Saman Abbas, uccisa nella cittadina reggiana di Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, per aver rifiutato un matrimonio combinato. Inizia il processo in Corte d’assise per i familiari della 18enne pachistana, accusati di concorso in omicidio.