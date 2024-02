Una manifestazione in favore del popolo palestinese in piazza a Milano | Foto Ansa

MILANO – Mattarella “con tutto il rispetto non è il mio presidente”. Sono le parole pronunciate da un carabiniere dinanzi a una manifestante 94enne pro Palestina scesa in strada a Milano sabato 27 gennaio e immortalate in un video di Localteam.

L’Arma ha deciso il trasferimento immediato a un incarico non operativo e la Procura di Milano, in attesa di un’informativa, aprirà un fascicolo.

Nel video, la manifestante, Franca Caffa, già consigliera comunale del Prc, classe 1929, ha chiesto al carabiniere che cosa avesse detto il presidente durante il suo discorso nel Giorno della Memoria ovvero che Israele non dovrebbe negare al popolo palestinese il diritto a uno Stato.

“Dalla risposta sono rimasta sconcertata”, ha poi raccontato Caffa. La donna non si è data per vinta e, davanti a quelle parole contro il Capo dello Stato ha incalzato il carabiniere: “Di che Paese è lei?”. Il militare a quel punto è stato più chiaro: “Non l’ho votato, non l’ho scelto io, non lo riconosco”.

Il carabiniere oltre a scusarsi ha spiegato: “Mattarella è il mio simbolo. Mi sono ritrovato a dire una frase stupida e non pensata veramente”.