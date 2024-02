Sinner celebra il suo primo Slam | Foto Ansa

ROMA – Dopo la conquista della corona è arrivato il giorno del ritorno. Jannik Sinner, il nuovo re degli Australian Open, è tornato in Italia e sarà ora chiamato ad “affrontare” una fitta serie di appuntamenti. Dall’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a quello con la stampa, passando per il Palazzo del Quirinale. Sempre con la testa focalizzata ai nuovi obiettivi e l’umiltà che contraddistingue i grandi campioni.

Sinner atteso a Palazzo Chigi

Tutti pazzi per Jannik. Se la vita di Sinner fosse un film il titolo sarebbe probabilmente questo. La Rod Laver Arena, però, non era un set cinematografico e l’impresa del tennista altoatesino non è stata finzione, ma realtà. E dopo la vittoria arriva il momento delle celebrazioni, nonostante a contraddistinguere Sinner sia la riservatezza e la voglia di non apparire. Nel pomeriggio del 30 gennaio il tennista è atteso – insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi – a Palazzo Chigi. Lì incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi aveva già elogiato Sinner come “orgoglio d’Italia”.

Jannik #Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l’Italia conquista lo slam australiano. Un’impresa memorabile degna di un vero campione 🇮🇹🥇 #AusOpen pic.twitter.com/aAkIpu053F — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2024

I prossimi impegni del tennista

Tra i vari appuntamenti di Jannik ci sarà anche la visita al Quirinale. Nella giornata di giovedì 1 febbraio Sinner verrà ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme ai compagni di nazionale con cui a novembre ha conquistato la Coppa Davis. Domani, invece, appuntamento con i giornalisti per una conferenza stampa. Per ricaricare al meglio le batterie in vista dei prossimi impegni Sinner ha rinunciato agli ATP di Marsiglia, in programma dal 5 all’11 febbraio. I prossimi appuntamenti per rivederlo in campo saranno l’ATP 500 di Rotterdam e i due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

La “Sinnermania” e l’invito di Amadeus

La Mole Antonelliana che si tinge di arancione in suo onore, le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ed esteri, gli elogi di Djokovic e Nadal e i complimenti del Papa. In Italia è scoppiata la “Sinnermania”, capace di contagiare anche i non appassionati di tennis. Tutti vogliono Jannik. Anche Amadeus, che con un video su instagram ha invitato ufficialmente il tennista alla prossima edizione del Festival di Sanremo.