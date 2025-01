MANILA – Le Filippine si preparano al capodanno cinese. Le celebrazioni per la festa della primavera – o capodanno lunare – cominciano mercoledì 29 e dureranno 15 giorni. La capitale delle Filippine è pronta ad accogliere la festa dopo la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.

Il centro – in filippino “Maynila” – della prosperosa area metropolitana con oltre 12 milioni di abitanti ospiterà la festa, che non ha un giorno fisso ma che in genere cade tra la fine di gennaio e la metà di febbraio. In Cina la celebrazione principale prevede tre giorni di festa nazionale e dà luogo a grandi festeggiamenti.

Si concluderà l’anno del drago, cominciato il 10 febbraio 2024. Il 28 gennaio si entrerà nell’anno del serpente, un segno zodiacale piuttosto astuto e che capisce subito quando qualcuno cerca di manipolarlo. Gli ultimi anni del serpente erano stati nel 2001 e nel 2013. I primi nel 1941, 1953, 1965, 1977 e 1989, ogni 12 anni.

Foto Ansa