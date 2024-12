Mayotte devastata dal ciclone Chido, dichiarato lutto nazionale. Macron: “È una tragedia”

MAYOTTE – “L’uragano Chido è stata una tragedia”. Dopo l’abbattimento del ciclone sull’arcipelago francese Mayotte, il presidente francese Emmanuel Macron ha deciso di dichiarare il lutto nazionale. Su X il presidente ha promesso misure d’emergenza in soccorso agli abitanti dell’arcipelago per favorire la continuità dello Stato.

A causa delle devastazioni comportate dal ciclone il ministero dell’interno francese ha inoltre deciso di indire il coprifuoco per tre giorni, dalle 22 alle 4 del mattino, per ragioni legate alla sicurezza. Con questa misura le autorità mirano a evitare saccheggi in un momento di grave mancanza di acqua e cibo causate dal disastro naturale.

Ce soir, à l’occasion de la réunion de la cellule interministérielle de crise, je me suis assuré que l’ensemble des mesures d’urgence pour venir en aide aux habitants de Mayotte soient prises et que la continuité de l’État puisse être assurée.



Difficile anche la situazione sanitaria, che peggiora di ora in ora e fa temere epidemie. Al momento il bilancio ufficiale è di 21 morti registrati negli ospedali ma, secondo le autorità, probabilmente le vittime saranno migliaia. Il prefetto ha attivato una missione di ricerca per le persone scomparse. Tra i dispersi probabilmente anche 200 volontari italiani, secondo le prime stime della Croce Rossa italiana.